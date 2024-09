Sem convocados, Palmeiras se reapresenta e dá início a período de treinos em semana de data Fifa

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira e deu início ao período de treinos durante período da data Fifa. O último compromisso do Verdão foi a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Convocados para as respectivas seleções, o atacante Estêvão (Brasil), o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai) e o meio-campista Richard Ríos (Colômbia), foram desfalques. O trio fica à serviço dos times nacionais até o dia 10 de setembro, quando acontece os últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Dessa forma, os atletas selecionados não devem ser desfalques para o técnico Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras, que acontece apenas no dia 15, contra o Criciúma. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Nesse período sem jogos, o Palmeiras tenta também recuperar alguns de seus lesionados para ter reforços no duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Reis, em recuperação de um edema na coxa direita, iniciou o processo de transição física e deve voltar a ser relacionado.

Atualmente, também estão entregues ao Departamento Médico Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Mayke (lesão na panturrilha direita).

Com a vitória sobre o Furacão, na última rodada, o Palmeiras diminuiu a distância para o líder Botafogo para três pontos. O Verdão ocupa o terceiro lugar, com 47 pontos, atrás também do Fortaleza.