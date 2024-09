São Silvestre abre novas inscrições dia 10 de setembro

A 99ª Corrida Internacional de São Silvestre abre o primeiro lote de inscrições na próxima terça-feira, dia 10 de setembro. As vendas para a maior prova de rua da América Latina começam a partir das 14h no site oficial da Prova www.saosilvestre.com.br.

A expectativa é que este novo lote atenda o anseio do público disponibilizando uma quantidade substancial do total de 37.500 vagas do evento. Isso vai permitir uma maior tranquilidade no momento da inscrição.

Nesta última terça-feira (3/9), um lote promocional foi colocado à venda com o mesmo valor do ano passado. As vagas limitadas se esgotaram em poucas horas, comprovando a alta expectativa dos corredores para participar da São Silvestre.

Junto com a abertura deste primeiro lote, serão revelados na mesma data a camiseta da desta edição e um importante parceiro da Prova para as comemorações do centenário.

Serão duas opções de kit: GERAL e PREMIUM. As duas escolhas incluem camiseta, número de peito e uma sacochila. O PREMIUM também contém: uma meia, um casaco corta-vento e um boné, além de serviços exclusivos na Expo e na Arena da corrida.

UMA PROVA AINDA MELHOR

A Corrida de São Silvestre chega com novidades em 2024. Além da nova camiseta, a Prova terá uma nova disposição de largada, em ondas, para melhor fluxo dos corredores. A Expo e a distribuição do kit ganham um novo espaço, desta vez na Bienal do Parque Ibirapuera.

O percurso é o mesmo dos últimos anos: 15 km por ruas e avenidas da cidade de São Paulo, com largada e chegada na Avenida Paulista. Os corredores passarão por pontos turísticos da região central, incluindo a famosa e desafiadora subida da Av. Brigadeiro Luís Antônio, com chegada em frente ao prédio da Gazeta.

Confira todos os detalhes no site da prova: www.saosilvestre.com.br