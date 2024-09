Grana curta e intensivão: como São Paulo garimpou contratações 'aleatórias'

Depois de negociações frustradas, o São Paulo encerrou a janela de transferências com quatro novos nomes: Marcos Antônio, Ruan Tressoldi, Jamal Lewis e Santiago Longo. Todos eles chegam por empréstimo.

O garimpo Tricolor

O clube perdeu muito tempo no mercado tentando nomes pesados, e o maior é exemplo é Alex Sandro: o lateral negociou por semanas, mas parou no Flamengo ao receber uma proposta com cifras maiores em relação ao oferecido pelos paulistas.

Mário Rui foi outro a ficar no quase. O português de 33 anos ficou perto de acertar após uma série de negociações, mas sua família não quis se mudar para o Brasil. Diante do impasse, ele optou por permanecer no futebol italiano — Thiago Mendes completou a lista do "quase".

A margem curta para grandes investimentos também pesou. Com pouco dinheiro para costurar contratos longos, o São Paulo buscou atletas menos veteranos e com disponibilidade de empréstimo. Deu certo.

Marcos Antônio foi o primeiro reforço do São Paulo na atual janela Imagem: Reprodução

O primeiro a acertar foi Marcos Antônio, volante de 24 anos que tem vínculo com a Lazio. Ele chegou ainda em julho, por R$ 900 mil, e fica no clube do MorumBis até o fim de junho, com possibilidade de compra. O zagueiro Ruan Tressoldi, de 25 anos, assinou em modelo parecido.

Diante do iminente fechamento da janela, a alta cúpula fez uma espécie de "intensivão" na semana passada atrás de mais reforços. O diretor Rui Costa, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o coordenador técnico Muricy Ramalho e os diretores adjuntos de futebol Nelson Ferreira e Fernando Chapecó passaram a última quinta (29) reunidos, mesmo diante da folga dada ao elenco.

O dia rendeu uma série de nomes, incluindo o lateral norte-irlandês Jamal Lewis e o volante argentino Santiago Longo, ambos de 26 anos e disponíveis para empréstimo. O Tricolor agiu rápido e conseguiu, nos últimos dias, acertar com a dupla até o meio da próxima temporada com cláusulas de compra.

Lewis tem preço fixado em R$ 10 milhões, e Longo pode custar R$ 15,5 milhões aos cofres do clube, que vê, no ano que vem, um alívio nas contas e possibilidade de ficar com os atletas em definitivo.