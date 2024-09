Prisão de Deolane Bezerra teria ligação com a Esportes da Sorte, patrocinadora de Corinthians e Palmeiras

A Esportes da Sorte, empresa que patrocina grandes clubes do futebol brasileiro como Corinthians e Palmeiras, teria ligação com a detenção da Dra. Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A informação foi divulgada pela irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

"Venho aqui falar que até o momento, com os meus advogados, sabemos que é um processo ligado à empresa Esportes da Sorte. É uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, em várias emissoras e que, por enquanto, sabemos que é idônea", disse Dayanne, em sua conta no Instagram.

Recentemente, a Esportes da Sorte fechou um contrato de patrocínio máster com o Corinthians, em um acordo que gira em torno de R$ 300 milhões em três anos ao Timão. Além disso, a empresa patrocina o time feminino do Palmeiras. Equipes como Grêmio, Athletico-PR e Bahia também são patrocinadas pela Esportes da Sorte.

Em nota, a empresa disse agir com transparência e que segue à disposição da justiça para mais esclarecimentos.

"Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia. A Esportes da Sorte ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais. A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória", afirmou a empresa, em comunicado à Globo.

Antiga patrocinadora máster do Corinthians, a casa de apostas VaideBet também foi alvo da ação policial. As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão de Deolane, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia.