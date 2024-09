Por conta de racismo, Vinicius Júnior faz alerta sobre Copa do Mundo de 2030 na Espanha

Um dos principais jogadores do Real Madrid, Vinicius Júnior fez um alerta à Fifa sobre a realização da Copa de Mundo de 2030, que terá a Espanha como uma das sedes. O brasileiro, figura importante na luta contra o racismo, disse que se os espanhóis não evoluírem até o ano do torneio, a entidade máxima deveria avaliar mudar o país-sede do mundial.

"Até 2030 a gente tem uma margem muito grande para evolução, então espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele. Se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que (a Copa do Mundo) tenha que mudar de lugar, porque, se os jogadores não se sentem confortáveis em jogar em um país onde possa sofrer racismo, é meio complicado", disse Vinicius, em entrevista à CNN.

Publicado por @realmadrid Ver no Threads

José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri, repudiou a fala de Vinicius, e afirmou que o brasileiro deveria pedir desculpas.

"Somos todos conscientes de que existem episódios racistas na sociedade e de que temos que trabalhar duro para acabar com eles. É injusto com a Espanha e com Madri dizer que somos uma sociedade racista. Peço a ele que se retifique, peça desculpas. Ser um jogador de futebol extraordinário não quer dizer que não possa falar besteira e dessa vez falou. Vinicius tem a imensa maioria da sociedade espanhola a seu lado para combater o racismo, mas não estamos com ele quando nos chama de racistas", disse o prefeito.

Vinicius Júnior se tornou uma grande figura no combate contra o racismo no futebol mundial. O brasileiro foi alvo de injúrias raciais em solo espanhol em algumas ocasiões, sendo a principal delas em um jogo contra o Valencia, no estádio Mestalla, em 2022.

Na mesma entrevista à CNN, Vinicius Júnior afirmou o elenco do Real Madrid analisa deixar o campo caso um episódio de racismo volte a acontecer.