Perrone: Corinthians quer usar grana do patrocinador para bancar Depay

O Corinthians quer bancar a contratação do atacante holandês Memphis Depay com dinheiro do seu patrocinador máster, Esportes da Sorte, que virou pivô da investigação contra a influencer Deolane Bezerra, presa hoje no Recife. A informação foi trazida pelo colunista Ricardo Perrone, no UOL News Esporte desta quarta-feira (4).

Segundo Perrone, a Esportes da Sorte separou R$ 57 milhões para uma grande contratação no Corinthians. Como o custo de Depay é maior, o restante da operação seria bancada pelo clube.

O Corinthians quer trazer o Depay, eu conversei ontem com uma fonte no clube e questionei isso: e a grana para trazer o cara, como isso vai pesar no orçamento? A resposta foi a seguinte: a nossa proposta é contando com dinheiro do patrocinador. O patrocinador do Corinthians, Esportes da Sorte, tem uma grana, R$ 57 milhões, para contratação. Então, ele disse que vão usar essa grana, vai ter que completar, vai faltar dinheiro, isso tudo não cobre o gasto que a gente vai ter, mas o restante do gasto é um gasto ok, que dá para bancar sem susto, como se não fosse um jogador com todo esse peso. Isso foi o que eu ouvi dentro do Corinthians.

Perrone lembrou que o Corinthians vem sofrendo bloqueios judiciais por causa das dívidas em aberto. Segundo ele, o clima no clube em relação à chegada de Depay é dúbio.

Em relação às chances de ele vir, eu perguntei para essa mesma pessoa: está otimista? A resposta foi: estou cético, só acredito quando assinar, mas você já imaginou o Garro tocando bola pro Depay? O clima é esse, de tentar controlar a euforia mas ao mesmo tempo imaginando como seria. E, de fato, tem esse problema — o Corinthians está sendo cobrado toda hora na Justiça. Os advogados usam isso, o cara não me paga e está fazendo contratações pesadas, como assim? Por isso, cada vez mais eles avançam nas receitas futuras. Ricardo Perrone

Esportes da Sorte é alvo de operação policial; empresa patrocina vários clubes

Patrocinadora do Corinthians e do time feminino do Palmeiras, a Esportes da Sorte está envolvida na operação que prendeu Deolane Bezerra nesta quarta. Em nota, a empresa afirmou que está "de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória".

Mauro Cezar: Corinthians falar em Depay é deboche com clubes e torcedores

Mauro Cezar afirmou que o Corinthians cogitar a contratação de Depay é "um deboche" com os demais clubes do Brasileirão e com seu próprio torcedor, ante as dívidas que só aumentam. "Se fosse o Palmeiras contratando o Depay, tudo bem, o Palmeiras pode; mas o Corinthians, nessa situação?", questionou o colunista do UOL.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra