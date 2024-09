Santiago Longo fala de amizade com Galoppo e revela conversa sobre proposta

Novo reforço do São Paulo, Santiago Longo reencontrou um velho conhecido ao se transferir para o clube: Giuliano Galoppo. Os dois foram vizinhos na Argentina e desenvolveram uma amizade que dura até hoje. Eles, inclusive, conversaram sobre o Tricolor antes de o ex-jogador do Belgrano aceitar a proposta.

"Falei com Giuliano Galoppo, que é um amigo meu e me contou um pouco de como se vive o futebol aqui, de como é o torcedor do São Paulo. São muito passionais, muito parecidos com os do Belgrano, na Argentina, em Córdoba. Estou com vontade de jogar, colocar a camisa e começar a demonstrar", disse Santiago Longo.

O volante de 26 anos conheceu Galoppo, hoje com 25, quando tinham cerca de dez anos. Ambos compartilhavam o amor pelo futebol, mas cada um seguiu o seu caminho. Quis o destino que, em 2024, eles se reencontrassem a milhares de quilômetros de onde construíram uma amizade no passado.

"Giuliano chegou ao bairro com dez anos e em seguida ficamos amigos. Íamos jogar futebol juntos sempre, estávamos todos os dias com a bola. Depois de três anos ele foi embora, assim como eu, mas nunca perdemos essa relação. Não nos víamos muito, mas sempre trocávamos mensagens para ver como o outro estava, essas coisas. Ele me parabenizou por chegar aqui", prosseguiu.

Diferentemente de Galoppo, Santiago Longo é um volante que se destaca por seu poder de marcação. Ele chega para disputar uma vaga com Luiz Gustavo, cujas características também são mais defensivas, enquanto Pablo Maia se recupera de lesão. O jogador assinou um contrato de empréstimo válido até o fim de agosto de 2025.

"Sou um volante de marcação, gosto de jogar no meio de campo, fazer as movimentações. Sou um jogador que se entrega ao máximo pela camisa, que corre os 90 minutos. Na hora de jogar, trato de ser uma opção para os meus companheiros e jogar simples, algo muito importante para um volante", concluiu.