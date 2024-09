Njie comemora chance no Santos: 'Algo muito grande para o meu país'

Nesta quarta-feira (4), Yusupha Njie foi oficialmente apresentado como novo jogador do Santos. O atacante é o primeiro gambiano a atuar com a camisa alvinegra e destacou a sua felicidade.

"Eu sou o primeiro gambiano do Santos e que joga no Brasil. Estou muito feliz por estar aqui e jogar em uma equipe grande como o Santos. O Santos é uma equipe muito grande", contou.

"É algo muito grande para mim, para o meu país, para a minha família, para tudo. É uma oportunidade de fazer coisas boas. Eu estou muito feliz, é uma grande oportunidade estar aqui e me sinto muito grato por isso", ampliou.

O jogador de 30 anos, aliás, afirmou que já conhecia o Santos, especialmente por causa de Neymar e Pelé.

"Eu conhecia o Santos antes de jogar aqui. O Santos jogou com o Barcelona, tinha o Pelé. Todo mundo conhece. É uma equipe grande do mundo. Estou muito feliz de jogar em uma equipe que teve Pelé, Neymar.., jogadores que eu vi pela televisão. Fico muito feliz", disse.

"Todo mundo conhece o futebol do Brasil. Claramente, gosto do Neymar. O Neymar é o meu preferido, gosto muito dele. Na África todos conhecem o Neymar e o futebol brasileiro. Todos ficam felizes por eu estar aqui em um país que vive o futebol...É uma oportunidade, abro as portas para outros gambianos. Eu estou muito grato por isso", completou.

Njie começou a sua carreira no Real de Banjul, da Gâmbia. Na sequência, passou por FUS Rabat, de Marrocos, Boavista, de Portugal, e Al-Markhiya, do Qatar.

O gambiano passou seis temporadas no futebol português. Ao todo, foram 141 jogos com a camisa do Boavista, além de 36 gols e cinco assistências. Na última temporada, no futebol qatari, ele disputou 26 embates, balançou as redes 10 vezes e foi garçom em quatro oportunidades.

"Eu estou muito bem. Estou começando a jogar com a equipe. Estou aqui para ajudar. Estou pronto, depende do treinador. Eu estou pronto para ajudar a equipe essa grande equipe a ajudar a voltar à primeira divisão", comentou.

O atacante já treina com o elenco e falou sobre como tem sido a sua adaptação.

"Eu senti que estou em casa aqui, tudo está bem. Eu acho que o Giuliano, que fala mais inglês, tem conversado mais comigo. Mas estou me dando bem com todos", revelou.

O Santos volta a campo no sábado (7), quando visita o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Joinville a partir das 16h (de Brasília).