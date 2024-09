Melhor do mundo? 'No Flamengo, Vini Jr marcaria lateral', diz RMP

Em participação no Fim de Papo desta quarta (4), o comentarista Renato Maurício Prado avaliou que Vinicius Jr não teria um bom desempenho se jogasse no futebol brasileiro.

O jornalista opinou que, caso voltasse ao Flamengo, por exemplo, o atacante do Real Madrid teria que cumprir funções defensivas que atrapalhariam seu desempenho. Na opinião de RMP, os treinadores brasileiros não saberiam aproveitar o potencial de Vini Jr.

Quanto ao rendimento do Vini na seleção, nos falta um Ancelotti. [...] A maioria dos nossos técnicos é bitolada. Eles não sabem o que fazer com o Vinicius Jr. Eles querem que o Vinicius Jr volte para marcar lateral. São todos farinha do mesmo saco: o Tite, o Fernando Diniz, o Dorival, todos eles. Aí, você tem uma joia como o Vinicius Junior e pede para ele marcar lateral? [...] Falta treinador no Brasil. Eu acho que se o Vinicius Junior voltasse para o Flamengo, não ia acontecer nada. Com o Tite lá, ele ia marcar lateral. Pergunta se ele marca lateral no Real Madrid.

RMP

Marília Ruiz: Diretor evita questões e depoimento sobre Vai de Bet é adiado

O motivo, como apurou Marília, foi a falta de colaboração da testemunha, Luiz Ricardo, também conhecido como Seedorf. Ele é diretor financeiro do Corinthians.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra