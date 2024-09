Mauro Cezar: Corinthians falar em Depay é deboche com clubes e torcedores

Mauro Cezar Pereira afirmou no UOL News Esporte desta quarta-feira (4) que o Corinthians cogitar a contratação o atacante holandês Memphis Depay é "um deboche" com os demais clubes do Brasileirão e com seu próprio torcedor, ante as dívidas que só aumentam.

'Um deboche com demais clubes e o torcedor do Corinthians': "O Depay está sendo oferecido a Deus e o mundo por aí. Eu me recuso a falar de fantasias que o dirigente tenta passar para iludir o torcedor. Centroavante de peso tem um de 5 milhões de dólares, Pedro Raul, que não tem nenhum gol. Tem outro que ninguém sabe quanto custou, da outra gestão, o Yuri Alberto, trocado por uma penca de jovens jogadores do próprio clube. E o Depay não é um goleador de 30 gols por temporada não, nas últimas temporadas fez em torno de 10, faz seus golzinhos, mas não é um goleador. Sinceramente, acho um deboche com demais clubes e com o próprio torcedor do Corinthians".

'O Palmeiras pode comprar o Depay, mas o Corinthians?': "Só porque ganharam um jogo desse time mocorongo que foi o Flamengo no domingo, as pessoas vão achar o quê? Continua na zona de rebaixamento, continua devendo a Deus e o mundo, sendo cobrado por clube que paga e que não paga no mercado. É uma situação até humilhante essa, não dá. Até quando nós vamos tratar esse tipo de coisa assim. Se fosse o Palmeiras contratando o Depay, tudo bem, o Palmeiras pode, mas o Corinthians, nessa situação?".

Perrone: Corinthians quer usar grana do patrocinador para bancar Depay

O Corinthians quer bancar a contratação de Depay com dinheiro do seu patrocinador máster, Esportes da Sorte, informou o colunista Ricardo Perrone. Segundo ele, a empresa separou R$ 57 milhões para uma grande contratação no Timão.

Esportes da Sorte é alvo de operação policial; empresa patrocina vários clubes

Patrocinadora do Corinthians e do time feminino do Palmeiras, a Esportes da Sorte está envolvida na operação que prendeu a influencer Deolane Bezerra. Em nota, a empresa afirmou que está "de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória".

