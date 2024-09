Marco La Porta e Yane Marques inscrevem chapa para as eleições do Comitê Olímpico do Brasil

A chapa "COB Unido", encabeçada por Marco La Porta e Yane Marques, foi inscrita nesta quarta-feira para concorrer na eleição do Comitê Olímpico do Brasil, agendada para o dia 3 de outubro. Quando firmaram compromisso de estarem juntos neste desafio, tanto La Porta quanto Yane destacaram a necessidade de uma união maior entre Confederações e atletas em busca das melhores soluções para o movimento olímpico brasileiro.

Quase cinco meses depois, com muitos encontros e reuniões com os principais players do movimento olímpico brasileiro, responsáveis pela montagem dos pilares do plano de gestão, a certeza de um ambiente mais participativo se tornou ainda mais forte.

Após um 20º lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estruturar um trabalho de coesão passa a ser ainda mais urgente e importante. Afinal, o esporte brasileiro precisa voltar a crescer em estrutura, base e resultado.

"Não estamos aqui para ser críticos de obra pronta. Nosso papel é de pensar num futuro melhor para o esporte brasileiro, de que maneira podemos construir, todos nós, um Time Brasil mais forte. Reafirmamos que o caminho passa por uma gestão onde Confederações e Atletas serão ouvidos e terão voz ativa. Nós, como gestores do Comitê Olímpico, precisamos assumir nossas responsabilidades, principalmente em estarmos mais próximos de quem faz o esporte brasileiro acontecer, no dia a dia. Vamos acertar juntos. E quando errarmos, será juntos também, mas aprendendo e corrigindo rápido", começou Marco La Porta.

"Tivemos muitos encontros produtivos, ficamos muito felizes de receber o apoio de tanta gente, de tantos campeões, gestores consagrados, e queremos honrar esse apoio", continuou o candidato a presidente.

Ícone do esporte olímpico brasileiro, Yane Marques pode ser a primeira mulher a exercer um cargo executivo na história do Comitê Olímpico Brasileiro. E, como sempre fez em sua carreira, não foge da responsabilidade, principalmente por ser a representante escolhida por seus pares, os atletas.

"Apesar de ter vivido minha vida de atleta em uma modalidade individual, só cheguei ao pódio olímpico por conta do trabalho de todo um time. E sigo acreditando muito nisso. Para além da representatividade feminina, que é uma pauta importantíssima na sociedade brasileira, penso na representatividade do atleta, no quanto podemos agregar com o conhecimento adquirido durante todos os anos que dedicamos nossas vidas ao esporte brasileiro", cravou a candidata.

"Toda a trajetória do 'COB Unido', ao longo dos últimos meses, nos deixou ainda mais confiantes de que estamos no caminho certo. Encontramos muita gente competente, muita gente que pensa como nós e que está disposta a trabalhar por um esporte brasileiro melhor", encerrou Yane.

A Assembleia Geral Ordinária para definir os representantes para os cargos de presidente, vice-presidente, membros do Conselho de Administração e membro independente do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil (COB) será realizada no dia 3 de outubro.

O processo de votação ocorrerá presencialmente, no auditório do Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Ao todo, o colégio eleitoral é composto por 34 representantes das Confederações Brasileiras Olímpicas, 19 membros da Comissão de Atletas do COB e dois membros do Comitê Olímpico Internacional (COI).