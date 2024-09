Luiz Henrique fala sobre parceria com Estêvão e nega pressão para defender a Seleção pela primeira vez

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, foi convocado pela primeira vez para vestir a camisa da Seleção Brasileira. O jogador de 23 anos falou sobre a parceria com Estêvão, jovem do Palmeiras com quem disputará posição na equipe de Dorival Júnior.

"Todo mundo me recebeu muito bem, me tratou muito bem. Estou me sentindo muito feliz com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Passei por muita coisa, mas agora está dando tudo certo. Ele (Estêvão) é um garoto com um futebol excelente. Somos companheiros, independente de quem for jogar, estaremos apoiando um ao outro", disse o jogador.

Apesar de estar com a Seleção pela primeira vez, Luiz Henrique disse que não irá sentir a pressão da amarelinha. O atleta ainda afirmou que o atual momento do Brasil não deve ser lembrado pelos jogadores.

"Pressão para mim não irá ter. Farei o meu melhor pela Seleção. A gente não tem que ficar pensando no momento da Seleção. Aqui estamos em um novo ciclo, temos que pensar no hoje, para dar o nosso melhor agora", afirmou Luiz Henrique.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil enfrenta o Equador nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Couto Pereira. Quatro dias depois, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção, às 21h30.