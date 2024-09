Lucas celebra retorno à seleção brasileira: 'Esperando por esse momento'

O atacante Lucas, do São Paulo, falou nesta quarta-feira (4) sobre a sensação em retornar à seleção brasileira e se mostrou muito emocionado com a nova oportunidade. O ponta direita foi convocado por Dorival Júnior para os duelos diante do Equador e do Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Foi um turbilhão de emoções. Recebi a notícia de uma maneira bem inusitada, estava embarcando para o Rio, para jogar contra o Fluminense, e o comandante pegou o microfone ali no avião e anunciou. Nem imaginava, ninguém tinha avisado nada e eu achei até que era uma pegadinha. Aí eu li no celular e vi que era verdade. Foi uma alegria enorme, uma sensação como lembrou a minha primeira convocação em 2011, quando eu tinha 18 anos. Estava esperando por esse momento, como sonho realizável", declarou em entrevista à CBF TV.

O atleta de 33 anos retorna à seleção após seis anos. Sua última partida pelo Brasil foi em um amistoso contra a Arábia Saudita, em outubro de 2018, no qual o país sul-americano ganhou por 2 a 0. Ao todo, Lucas soma 34 jogos com a camisa da equipe nacional, quatro gols marcados e seis assistências.

"Estava ansioso para encontrar o pessoal, para viver novamente essa emoção de vestir essa camisa, esse uniforme. Agora é aproveitar a oportunidade, ajudar meus companheiros e o trabalho pela frente", disse.

Lucas foi chamado para substituir Savinho, do Manchester City, que se lesionou. Na Seleção, o jogador irá reencontrar Dorival Júnior. Juntos, eles conquistaram a primeira Copa do Brasil da história do São Paulo, no ano passado. O atacante, que irá usar a camisa 11 nesta Data FIFA, comentou sobre sua parceria com o treinador.

"Temos uma parceria de muito sucesso no São Paulo. Ele me conhece muito bem. Foi um prazer trabalhar com ele, um grande gestor, um grande treinador também. O dia a dia com ele era muito agradável. Isso facilita. O Dorival sabe a maneira que eu gosto de jogar, que me sinto bem. Estou feliz de poder reencontrá-lo, de poder reeditar essa parceria de sucesso aqui na Seleção", afirmou.

Nas Eliminatórias, a equipe nacional vem tendo um desempenho abaixo do esperado. Após seis jogos, o Brasil ocupa a sexta colocação, com sete pontos conquistados. Ao todo, foram duas vitórias, um empate e três derrotas. Lucas falou sobre como podem reverter essa situação.

"A gente tem que focar bastante. Temos muita qualidade, um grupo muito talentoso. É focar para a gente poder conseguir essas duas vitórias, que vão ser fundamentais para a gente. Chego para somar, para ajudar com o meu comprometimento, com a minha experiência. Estou aqui para ajudar o Brasil a sair dessa situação. É totalmente possível."

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), diante do Equador, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Por fim, Lucas relembrou uma grande partida que realizou no estádio, em 2011, vitória do São Paulo por 4 a 3, pelo Campeonato Brasileiro.

"Fiz um jogo marcante no Couto Pereira pelo Brasileirão de 2012 ou 2011, se não me falha a memória. Ganhamos de 4 a 3. Fiz um gol muito bonito. Eu roubei a bola na saída do Coritiba e o goleiro estava adiantado. Chutei de longe e fiz o gol. Foi um jogo muito doido. A gente estava ganhando de 3 a 0, se não me engano, e no final acabou 4 a 3 para nós", concluiu.