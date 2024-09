Joeferson Marinho e Bartolomeu Chaves conquistam a medalha de prata no atletismo das Paralimpíadas

O Brasil começou muito bem o sétimo dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Paris. Joeferson Marinho herdou a medalha de prata nos 100m da classe T12 (baixa visão), enquanto Bartolomeu Chaves também ficou com o segundo lugar na prova dos 400m da classe T37 (paralisados cerebrais).

Joeferson Marinho havia chegado na terceira posição ao final da prova, mas com a desclassificação do então campeão Serkam Yildrim, o brasileiro subiu uma colocação e ficou com a prata. O ouro foi para o norte-americano Noah Malone, enquanto o bronze foi conquistado por Zachary Shaw, da Grã-Bretanha.

O maranhense Bartolomeu Chaves conquistou a 49ª medalha brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris. O Passarinho, como é conhecido, foi campeão mundial nesta prova em Kobe, Japão, no último mês de maio. A medalha de ouro ficou com Andrei Vdovin, dos Atletas Paralímpicos Neutros (NPA). O bronze foi para Amen Allah Tissaoui, da Tunísia.

Mais finais brasileiras no atletismo

Ariosvaldo Silva, mais conhecido como Parré, avançou à final dos 100m T53 (cadeirantes) na manhã desta quarta-feira. O paraibano fez a melhor marca de sua bateria, com o tempo de 15s19, o terceiro de toda a classificatória. A final será ainda nesta quarta-feira, às 14h17 (Brasília).

A paulista Verônica Hipólito fez o segundo melhor tempo de sua bateria, avançando para a final dos 100m da classe T36 (paralisados cerebrais). A brasileira se classificou com a marca de 14s38. Outra brasileira envolvida na mesma disputa, Samira Brito também avançou à decisão, com o tempo de 14s86.

A final será ainda nesta quarta-feira, às 14h04 (Brasília).