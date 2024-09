Iga erra demais e cai diante de Pegula, que vai à semi no US Open

Foi uma noite difícil para Iga Swiatek em Nova York. A número 1 do mundo começou o jogo sacando mal, mostrou-se errática do fundo de quadra do início ao fim e, após 41 falhas não forçadas, e acabou eliminada por Jessica Pegula (#6 do mundo), que se não foi brilhante, foi competente e consistente. Por 6/2 e 6/4, a americana de 30 anos avançou às semifinais do US Open.

É a primeira vez na carreira que Pegula fica entre as quatro melhores de um torneio do Grand Slam. O resultado desta quarta-feira consolida o grande momento da americana, que começou na curta temporada de quadras duras logo antes do US Open. Jessica foi campeã do WTA 1000 de Toronto e, na sequência, foi vice no WTA 1000 de Cincinnati, onde foi superada apenas pela número 2 do mundo, Aryna Sabalenka. Pegula soma agora 14 vitórias em seus últimos 15 jogos.

Com a rodada desta quarta encerrada, as duas semifinais femininas estão definidas: Pegula vai encarar a tcheca Karolina Muchova, que eliminou a brasileira Beatriz Haddad Maia, enquanto a outra vaga na final será decidida entre a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, e a americana Emma Navarro (#13), que também faz sua estreia em uma semi de slam.

Como aconteceu

Durante cerca de 20 minutos, Iga esteve irreconhecível. Em seus dois primeiros games de serviço, encaixou apenas 17% dos primeiros serviços, cometeu erros incomuns e cometeu duas duplas faltas quando enfrentava break points. A número 1 só saiu do zero depois que Pegula abriu 4/1. Depois disso, a americana, mais sólida e com apenas três winners disparados, fechou a parcial em 6/2.

A polonesa voltou a cometer seguidos erros no começo do segundo set e, depois de três direitas para fora, foi quebrada mais uma vez. Pegula, porém, bobeou. Errou duas bolas, e Iga aproveitou. Soltou uma direita na linha e devolveu a quebra. Em alguns momentos, Iga parecia ter reconquistado sua confiança. Em outros, voltava a cometer erros que não costuma cometer. Foi exatamente assim que a polonesa perdeu seu saque no sétimo game, quando já se aproximava dos 35 erros não forçados. Pegula, enfim, aproveitou. Confirmou seus dois games de saque sem problemas e garantiu sua vaga na semi.