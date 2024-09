Fluminense volta a rejeitar oferta turca por Jhon Arias

O Fluminense está trabalhando para manter uma de suas estrelas do elenco para a sequência da temporada 2024. Assim, o time carioca descartou uma nova oferta por Jhon Arias.

O Galatasaray, da Turquia, teria feito uma nova investida pelo atacante, que chegou ao patamar de 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). A informação inicialmente foi divulgada pela jornalista Aline Nastari, da TNT Sports.

Arias é um nome com boa aceitação no mercado europeu. O Girona, da Espanha, e o Zenit, da Rússia, também fizeram sondagens para a contratação do atacante.

Pelo Fluminense, Arias soma 180 jogos, com 38 gols e 41 assistências. Em 2024, são 36 partidas e 9 gols marcados pelo colombiano.