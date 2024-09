Ex-Fluminense e seleção, Douglas Costa cria perfil no OnlyFans

O atacante Douglas Costa, ex-Fluminense e seleção brasileira, criou um perfil no OnlyFans e passará a produzir conteúdos exclusivos na plataforma.

O que aconteceu

Douglas Costa não indicou que tipo de conteúdo irá compartilhar na plataforma. O OnlyFans ficou conhecido pela venda de conteúdos explícitos, mas há criadores que fazem postagens gratuitas e sem nudez.

Por ora, a conta de Douglas Costa é gratuita. O atleta compartilhou algumas fotos jogando por clubes e um vídeo treinando boxe.

Olá, galera. Aqui estarei postando alguns lances meus e parte do meu dia a dia também! Um abraço e tamo junto. Douglas Costa, no OnlyFans

O atacante virou um embaixador da plataforma. Recentemente, o site vem investindo em personalidades esportivas que têm produzido conteúdos exclusivos e não-explícitos.

Decidi entrar para o OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global. Essa parceria tem tudo para ser muito interessante e bem-sucedida. O segmento que eles buscam atletas como embaixadores impacta muito o mercado, e estou mais do que feliz em fazer parte disso, principalmente como um dos pioneiros no segmento de futebol. Criarei conteúdo exclusivo para meus fãs que eles não poderão ver em nenhuma outra mídia social, e isso fará uma grande diferença. Douglas Costa, em nota enviada ao jornal "The Sydney Morning Herald", da Austrália

Douglas Costa foi anunciado pelo Sydney FC, da Austrália. O atacante estava livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Fluminense e chegou ao time australiano no final de agosto.

O atacante disputou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção brasileira. Além de seleção e Fluminense, ele defendeu Grêmio, Shakhtar Donetsk (UCR), Juventus (ITA), Bayern de Munique (ALE) e LA Galaxy (EUA).