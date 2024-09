Eliminada nas quartas do US Open, Bia Haddad cita orgulho em sua melhor participação

A brasileira Bia Haddad Maia foi derrotada nesta quarta-feira pela tcheca Karolina Muchova e eliminada do Aberto dos EUA nas quartas de final. A tenista lamentou a desclassificação, porém destacou o orgulho pelo resultado no torneio, o melhor de sua carreira.

"Acho que hoje eu não joguei o meu melhor tênis. A Muchova fez a parte dela e mereceu vencer. Da minha parte, não acho que joguei no mesmo nível das últimas partidas, então não estou satisfeita com isso. Mas também aprendi bastante nesses últimos dias e tenho muitas coisas positivas do torneio que eu vou levar comigo. Tenho muito orgulho do quê eu e meu time fizemos aqui, nós merecemos estar nessas quadras grandes e tenho certeza que vou criar mais oportunidades", começou a tenista.

Uma representante do Brasil não disputava as quartas de final do Aberto dos EUA desde a temporada de 1968, com Maria Esther Bueno. Em Nova York, porém, Bia não conseguiu repetir a semifinal alcançada em Roland Garros 2023, seu melhor resultado no Grand Slam. Antes da edição de 2024, ela nunca havia passado da segunda fase do torneio disputado nos Estados Unidos.

"Eu vou continuar martelando, só não sei quando a pedra vai quebrar. Quero ver tudo isso pelo lado positivo. Sei que fiz o meu melhor, eu deixei tudo em quadra e estou orgulhosa do trabalho feito aqui", continuou Bia.

Ao final do segundo set, Bia Haddad Maia deu um susto. A brasileira passou mal, solicitou atendimento médico e começou a chorar depois de um game.

"Sobre o mal-estar em quadra, eu fiquei ansiosa. Me senti um pouco enjoada e me assustei com o mal-estar, mas já estou melhor", comentou.

Muchova agora se prepara para enfrentar a vencedora do confronto entre a número 1 do mundo, Iga Swiatek, e a sexta colocada do ranking, Jessica Pegula. O último duelo de quartas acontece ainda nesta quarta, às 20h (de Brasília). O outro lado da chave de semifinais conta com a bielorussa Aryna Sabalenka (2ª) e a norte-americana Emma Navarro (12ª).