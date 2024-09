Dudu fez 'avaliação equivocada' ao recusar Cruzeiro, diz Alexandre Mattos

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, falou sobre a quase contratação de Dudu, do Palmeiras, e disse que o atacante fez uma 'avaliação equivocada'.

O que aconteceu

Alexandre Mattos foi entrevistado pelo programa Jogo Aberto e foi questionado sobre a recusa de Dudu ao Cruzeiro, no último mês de junho. O jogador chegou a ser anunciado pela Raposa, mas optou por permanecer no Verdão em episódio bastante polêmico.

O CEO do Cruzeiro disse que Dudu se equivocou e perdeu uma oportunidade. "Continuo achando, e falei isso pra ele e para o André [Cury, empresário de Dudu], que cometeu, na minha opinião, uma avaliação equivocada. Ele vinha num desejo forte e, quando as coisas caminharam, ele perdeu uma oportunidade".

Mattos admitiu surpresa com o 'não' de Dudu. "O que aconteceu foi uma surpresa. A gente entendia que a dificuldade seria do Palmeiras, do momento do clube, eleição e tudo mais. O Palmeiras foi muito profissional. E quando a gente conseguiu romper isso, ninguém imaginava que teríamos essa mudança de pensamento do Dudu".

Apesar do episódio, ele disse que o carinho e a amizade por Dudu continuam. "Sou profissional, como o Dudu é, torço por ele, é meu amigo. Não vai acabar uma relação que foi próxima, de irmandade, por causa desse episódio (...) Não cabe a mim pensar. O Dudu segue o caminho dele e, quem sabe no futuro, estaremos juntos em alguma situação, independente qual seja".

Dudu viveu 'dias angustiantes'

Dudu foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 15 de junho. Horas depois, desistiu de sair do Palmeiras.

O jogador disse que viveu dias "angustiantes" e admitiu que ficou "balançado" com a proposta do Cruzeiro, que ofereceu um contrato de quatro anos e salário superior ao que recebe no Palmeiras.

Dudu agradeceu ao time mineiro pelo carinho, mas afirmou que "não era hora" de deixar o Palmeiras. Ele ainda falou que poderia seguir construindo sua história no alviverde.

Dudu tem contrato vigente com o Palmeiras até o fim de 2025. Ele não entra em campo desde o dia 4 de agosto, em jogo contra o Internacional.

O atacante aproveitou o período sem jogar para realizar um processo de recondicionamento físico e deve voltar a ganhar chances com Abel Ferreira após a Data Fifa.