Corinthians gasta R$ 40 mi em reforços e vê Depay virar esperança final

O Corinthians abriu os cofres, gastou R$ 43,7 milhões, mas não conseguiu realizar o desejo de trazer um centroavante de peso até o fechamento da janela, na última segunda-feira. Mas ainda há esperança, e ela atende pelo nome de Memphis Depay.

O que aconteceu

O Timão fez sete contratações entre 10 de julho e 2 setembro, mas não conseguiu trazer o tão sonhado "goleador" para a equipe. O UOL apurou que o presidente Augusto Melo se esforçou na empreitada, mas ficou de "mãos atadas" pelos valores.

O espanhol Héctor Hernández, que chegou sem custos para o clube, não era exatamente o nome que a diretoria esperava para a posição no ataque. A contratação do jogador foi encarada mais como uma janela de oportunidade do que um desejo do departamento de futebol.

Arthur Cabral, do Benfica (Portugal), que foi idealizado para a vaga, chegou a ter conversas com o Corinthians, mas os valores impediram o avanço das negociações.

O Timão também levou "chapéus" em sondagens por dois atacantes de beirada, de Michael e do equatoriano Gonzalo Plata, que optaram por assinar com o Flamengo.

Depay é esperança

Sem conseguir um goleador de peso, o Corinthians fez proposta por Memphis Depay. O atacante holandês está livre desde que deixou o Atlético de Madri. Por não ter um clube, ele pode acertar com o Alvinegro mesmo com a janela fechada.

Os representantes de Depay gostaram da proposta do Corinthians, mas o clube tem concorrência de outros times interessados no holandês.

Como foi a janela do Corinthians

Hugo Souza e Talles Magno chegaram por empréstimo, com valores "em conta" no mercado, enquanto André Ramalho e Hernández não tiveram custos para os cofres do clube em direitos econômicos.

Alex Santana, Charles e José Martínez foram as contratações mais caras do elenco no período — os três acima dos R$ 9 milhões.

Das contratações recentes, Hugo Souza, André Ramalho e Talles Magno viraram titulares. Alex Santana e Hernández também foram escalados entre os 11 iniciais, mas já sofreram lesões. José Martínez está sendo testado pelo técnico Ramón Díaz, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho físico.

Veja quanto cada um dos reforços custou ao Corinthians nesta janela: