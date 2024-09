Convocado para seleção, Jamal Lewis perderá intertemporada no São Paulo

Último reforço do São Paulo nesta janela de transferências do meio do ano, Jamal Lewis não estará à disposição do técnico Luis Zubeldía para a intertemporada de dez dias que o elenco tricolor realizará no CT da Barra Funda durante a Data Fifa de setembro.

O lateral esquerdo norte-irlandês foi convocado para defender seu país nos duelos com Luxemburgo, dia 5 de setembro, e Bulgária, dia 8 de setembro, pela Liga das Nações.

O período de mais de uma semana de treinos seria de extrema importância para que Jamal Lewis pudesse conhecer melhor seus novos companheiros, começar a absorver as ideias do treinador e se adaptar ao clube e à cidade de São Paulo.

A imersão de Jamal Lewis no dia a dia do Tricolor é, talvez, até mais importante que a de Santiago Longo, outra contratação do São Paulo nesta reta final de janela de transferências, pelo fato de o segundo ser argentino e já estar habituado com a realidade do futebol sul-americano, enquanto o norte-irlandês terá sua primeira experiência do outro lado do oceano atlântico.

Além de Jamal Lewis, o técnico Luis Zubeldía não terá outros quatro jogadores nesta intertemporada do São Paulo. Lucas Moura (Brasil), Nahuel Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e Jhegson Méndez (Equador) também foram convocados para defenderem suas respectivas seleções.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo dia 12, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após derrota por 1 a 0 na ida, no Morumbis, o Tricolor terá de reverter a vantagem do adversário para seguir vivo na busca pelo bicampeonato da competição.