Como cada time se classificou para disputar o Super Mundial de Clubes

Imagem: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

O Super Mundial de Clubes, que será disputado pela primeira vez em 2025, ainda tem duas vagas em aberto. No formato inédito, as 32 equipes participantes são definidas a partir de competições e rankings continentais.

O que aconteceu

As vagas estão dividas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para a Ásia, quatro para a África, quatro para a América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede (Estados Unidos).

Participam do Mundial os últimos campeões continentais e os melhores times ranqueados nos continentes — quando houver vaga. Se um time vencer um continental mais de uma vez neste intervalo, é aberta uma vaga pelo ranking daquela região.

No caso da América do Sul, os vencedores das Libertadores entre 2021 a 2024 estão classificados. Os outros dois entram pela classificação do ranking da Conmebol.

Com três brasileiros garantidos, 30 clubes já estão classificados para o Super Mundial. O campeão da atual edição da Libertadores e um representante ainda indefinido da MLS, liga dos EUA, ficam com as duas vagas restantes.

Classificação dos brasileiros

Palmeiras, Flamengo e Fluminense se classificaram pelos títulos da Libertadores (edições de 2021, 2022 e 2023, respectivamente). O campeão da edição de 2024 definirá o último sul-americano do Mundial.

Caso Flamengo ou Fluminense vençam a Libertadores deste ano, a vaga será repassada ao terceiro melhor colocado (não brasileiro) do ranking da Conmebol. O mesmo acontece se o River Plate for o campeão, o que daria a classificação ao Olimpia (PAR).

Existe um limite de dois times por país. Há uma exceção caso três ou quatro clubes do mesmo país conquistem diferentes edições dos torneios continentais. Se Atlético-MG, Botafogo ou São Paulo vencerem a Libertadores de 2024, o Brasil terá quatro representantes no Mundial.

Classificados ao Super Mundial de Clubes de 2025

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol -- pode ser campeão da Libertadores 2024

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022 e 2023/2024

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/2022

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/2023

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/2024

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

Oceania