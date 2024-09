Carvajal analisa início de temporada do Real Madrid e elogia Lamine Yamal

O lateral direito Dani Carvajal, do Real Madrid, analisou nesta quarta-feira o início de temporada do clube merengue, comentou sobre o encaixe de Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Rodrygo e elogiou o jovem atacante Lamine Yamal, do Barcelona.

Sobre o início de temporada do Real Madrid, o defensor atribuiu alguns maus jogos às mudanças que ocorrem na equipe. O meio-campista Toni Kroos, o zagueiro Nacho e o centroavante Joselu deixaram a equipe. Enquanto os atacantes Mbappé e Endrick foram os reforços.

"Foi uma mudança importante depois que Toni Kroos, Nacho e Joselu nos deixaram. Com a chegada de Kylian, o técnico precisa se adaptar a todos os grandes jogadores que temos. Em Mallorca e Las Palmas, faltou um pouco de consistência em nosso jogo, mas vamos chegar lá. No outro dia, contra o Betis, a equipe mostrou bons sinais, fizemos um jogo bastante completo e, a partir de agora, após a pausa das seleções, colocaremos todas as peças do quebra-cabeça no lugar", disse em entrevista ao The Athletic.

Carvajal também falou sobre a forma de atacar do clube merengue. Os três principais jogadores do ataque, Mbappé, Vinicius Júnior e Rodrygo, preferem atuar pelo esquerdo. Porém, na visão do atleta de 32 anos, isso não será algo negativo.

"É claro que todos os três (Mbappé, Rodrygo e Vinicius Junior) se sentem confortáveis jogando pela esquerda, mas no ano passado eu tinha muito espaço na ala e isso impulsionou muito meu jogo ofensivo. Este ano, acho que não haverá problema. Quando não se tem a bola, é preciso se estruturar, mas quando se tem a bola, o técnico nos dá mais liberdade. O sistema é definido pelo técnico, é ele quem decide", afirmou.

Por fim, o lateral elogiou seu companheiro de seleção espanhola Lamine Yamal. O jovem de 17 anos foi um dos destaques do título da Eurocopa e vem tendo um ótimo início de temporada, com um gol e quatro assistências em quatro jogos.

"Parece incrível que, com a idade de Yamal, ele já esteja na elite em um clube como o Barcelona e na seleção nacional. Ele se adaptou muito bem ao grupo. Ele ainda é um garoto, então é preciso manter os pés no chão, mas ele é um ótimo garoto".

A Espanha entra em campo nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), contra a Sérvia, no Rajko Mitic Stadium, pela Liga das Nações.