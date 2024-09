Bracks cobra reação do Santos na Série B e não descarta demissão de Carille

CEO do Santos, Paulo Bracks realizou um pronunciamento na sala de imprensa da Vila Belmiro nesta quarta-feira (4). O dirigente demonstrou o seu descontentamento com o desempenho do Peixe neste segundo turno de Série B do Campeonato Brasileiro e afirmou que a responsabilidade é de todos.

"A sexta-feira (empate de 2 a 2 com a Ponte) foi constrangedora, inadmissível e indefensável. A Série B é muito difícil e não podemos deixá-la ainda mais difícil. O returno é ruim, dentro da nossa expectativa de performance. A responsabilidade é de todos. A reação precisa ser imediata", comentou.

Bracks afirmou que a diretoria realizou diversas reuniões nos últimos dias e afirmou que, caso necessário, haverá mudanças no comando técnico.

"Desde sexta-feira, ao final do jogo, fizemos reuniões duras, com comissão técnica e direção. Sábado e domingo é uma forma de muito trabalho. Fizemos algumas cobranças internas, que tiveram como consequência mudança de carga de treinos e programação. Estamos prontos para agir. Não há travas que nos impeça de agir. Estamos prontos para encarar esse momento sensível. Não podemos errar", contou.

No momento, o Santos está na terceira colocação da Série B, com 40 pontos, três a menos que o líder Novorizontino e três a mais que o Avaí, primeiro fora do G4.

Por fim, o CEO aproveitou para elogiar o trabalho do staff na busca por reforços na última janela de transferências, que se encerrou na última segunda-feira. Ao todo, chegaram seis jogadores (o goleiro Renan, o zagueiro Luan Peres, o meia-atacante Laquintana e os atacantes Yusupha Njie, Wendel e Billy Arce).

"A janela encerrou e é preciso parabenizar o esforço de todo o clube para poder efetivar a chegada de seis atletas. Também houveram saídas e não saídas. Por fim, estamos muito atentos à base e ao feminino, a necessidade de melhorias e intervenções. Teremos alguma mudanças nos próximos dias", finalizou.

O Santos volta a campo no sábado (7), quando visita o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Joinville a partir das 16h (de Brasília).