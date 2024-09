Bia Haddad perde para Muchova e dá adeus ao US Open nas quartas de final

A brasileira Bia Haddad Maia foi derrotada nesta quarta-feira pela tcheca Karolina Muchova e eliminada do US Open nas quartas de final. A paulista, número 21 do mundo, foi superada em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e 25 minutos.

Mesmo saindo nas quartas, esse foi a melhor desempenho de Bia dentre todas as suas participações no Grand Slam norte-americano. Antes da edição de 2024, ela nunca havia passado da segunda fase do torneio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Women's Tennis Association (@wta)

Este foi o quarto embate entre as duas tenistas, sendo a quarta derrota da brasileira, que nunca venceu a atual 52ª do ranking da WTA.

Muchova agora se prepara para enfrentar a vencedora do confronto entre a número 1 do mundo, Iga Swiatek, e a sexta colocada do ranking, Jessica Pegula. O último duelo de quartas acontece ainda nesta quarta, às 20h (de Brasília).

O outro lado da chave de semifinais conta com a bielorussa Aryna Sabalenka (2) e a norte-americana Emma Navarro (12).

O jogo: Bia começou mal o primeiro set. A brasileira sofreu duas quebras de saque e saiu perdendo por 5 a 0, conseguindo ainda pontuar um game antes de Muchova fechar o set em 6 a 1.

No segundo set, a paulista disputou um pouco mais, chegando a empatar em 3 a 3, mas se viu superada após mais uma quebra da tcheca. Muchova fechou o set em 6 a 4 e se sagrou semifinalista, igualando sua melhor marca no US Open, da temporada passada.