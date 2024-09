Bia Haddad fala sobre mal-estar em derrota no US Open: 'Fiquei ansiosa'

Logo quando ameaçou uma reação no segundo set da derrota contra Karolina Muchova, nas quartas de final do US Open, Beatriz Haddad Maia teve seu saque quebrado no sétimo game e viu a rival abrir 5/3, ficando a um game da vitória. A brasileira, então, sentiu um mal-estar, sentou-se no banco e foi às lágrimas.

A atleta de 28 anos, atual número 21 do mundo, recebeu atendimento médico e, alguns minutos depois, voltou para a partida. Jogou bem, confirmando seu saque e até gritou para comemorar um dos pontos. Depois da eliminação, porém, Bia explicou em poucas palavras o que aconteceu naqueles breves minutos.

"Sobre o mal-estar em quadra, eu fiquei ansiosa. Me senti um pouco enjoada e me assustei com o mal-estar, mas já estou melhor", disse a brasileira em frase enviada por sua assessoria de imprensa.

Na coletiva pós-jogo, Bia havia evitado entrar em detalhes sobre o momento. Falou, contudo, que não conseguiu se concentrar devidamente para encarar a partida.

"A primeira lição é estar mais calma e entender que a partida é longa. Sou uma pessoa que luta muito e estava tentando me concentrar. Com certeza, hoje eu não consegui me concentrar no meu tênis. Não estava focada em apenas uma coisa e me custou para entrar na partida. Foi estranho, mas é o tênis. Preciso melhorar", constatou a brasileira.

Bia disse ainda que o fato de estar jogando pela primeira vez no Estádio Arthur Ashe, a quadra principal do US Open e a maior arena de tênis do mundo, teve um peso em seu estado emocional.

"Às vezes, temos algumas coisas dentro e fora de quadra que podem nos incomodar, mas hoje foi minha culpa por não conseguir me concentrar. Foi a minha primeira vez no Ashe. É diferente. É enorme, há barulho o tempo inteiro. Não é desculpa. Eu é que não consegui me administrar. Eu tenho que aprender com isso."