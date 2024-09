Bia Haddad busca semi no US Open por fisioterapeuta de luto pelo filho

Logo que saiu da quadra na segunda-feira, quando superou Caroline Wozniacki pelas oitavas de final do US Open, Beatriz Haddad Maia recebeu a notícia de que o filho recém-nascido de seu fisioterapeuta, Paulo Cerutti, havia morrido. "Um momento duro para mim", disse a brasileira de 28 anos na entrevista coletiva. Um sentimento que ela vai levar para a quadra nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), nas quartas de final do torneio, contra a tcheca Karolina Muchova.

"O único pensamento que tenho agora é que vou lutar até o fim e tentar dar tudo em quadra por ele", disse a atual número 21 do mundo.

Depois dos Jogos Olímpicos Paris 2024, Cerutti não viajou para os Estados Unidos, onde a tenista disputou o WTA de Cleveland antes do US Open. Em vez disso, voltou para o Brasil para acompanhar o nascimento do filho. Bia viajou com o fisioterapeuta Fernando Fernandes, o Fernandinho, da seleção brasileira feminina de vôlei, que está com ela também nesta semana, em Nova York.

Bia não entrará em quadra como favorita. Sua adversária, a ex-top 10 Karolina Muchova, que foi vice-campeã de Roland Garros no ano passado, é uma tenista experiente, com muitos recursos e que vem jogando um belo tênis em Nova York. Em sua campanha, derrotou a ex-número 1 do mundo Naomi Osaka na segunda rodada e a atual quinta colocada no ranking, Jasmine Paolini, nas oitavas. Muchova até agora não perdeu sets no torneio.

A tcheca ocupa apenas a 52ª posição no ranking, mas só porque ficou dez meses afastada do circuito por causa de uma lesão no punho sofrida no ano passado, logo depois de alcançar as semifinais do US Open, quando era a número 10 do mundo.

Brasileira e tcheca se enfrentaram três vezes no circuito mundial, e Muchova venceu todas. O último desses duelos foi no WTA 1000 de Cincinnati do ano passado, e o placar foi apertado: 6/7(3), 6/1 e 6/4. Quem vencer, além da vaga na semi, garante também um prêmio em dinheiro de US$ 1 milhão (R$ 5,65 milhões).

SporTV e Grupo Disney mostram o US Open ao vivo