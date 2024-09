Benfica se aproxima da contratação do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, diz jornal

Sem treinador desde o último sábado, com a demissão do alemão Roger Schmidt, o Benfica segue atrás de um novo comandante. De acordo com o jornal português A Bola, o time se aproximou de um acordo com técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, conforme noticiado nesta segunda-feira.

Segundo o jornal, o Benfica tem preferência pela contratação de um treinador português. Além de Bruno Lage cumprir esse requisito, o técnico já trabalhou no clube, tendo passado tanto pelas categorias de base, quanto na equipe principal.

Inclusive, conquistou o título do Campeonato Português ne temporada 2018/2019.

Bruno Lage está livre no mercado desde outubro de 2023, quando foi demitido do Botafogo. O português chegou para substituir o compatriota Luís Castro e assumiu o clube na liderança do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos de vantagem.

Porém, acabou sendo demitido após apenas 16 jogos, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Sendo eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana e diminuindo a vantagem na ponta da tabela do Brasileirão para sete pontos.

O Benfica volta a campo no dia 14 de setembro, sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Santa Clara, pela quinta rodada do Campeonato Português, no Estádio da Luz. A equipe ocupa a 7ª posição na tabela, com sete tentos conquistados.