Assim como o Corinthians, Sevilla também tem interesse na contratação de Memphis Depay, diz jornal

Além do Corinthians, o Sevilla, da Espanha, também tem interesse na contratação do holandês Memphis Depay, de 30 anos, livre no mercado depois de rescindir seu contrato com o Atlético de Madrid, em junho. Contudo, de acordo com o jornal Estadio Deportivo, o clube espanhol vê o negócio como difícil.

O Sevilla busca um substituto para o atacante argentino Lucas Ocampos, vendido ao Monterrey, do México, e, segundo o jornal, deseja um jogador veterano e experiente para a posição. Com isso, Depay apareceu como um bom candidato para a equipe.

No entanto, o Sevilla não vive uma situação financeira estável e lidou com problemas para inscrever jogadores no Campeonato Espanhol, por conta dos limites salariais. Inclusive, a equipe considera não contratar ninguém no momento e esperar até a janela de transferências no inverno europeu.

Assim, de acordo com o Estadio Deportivo, o clube sabe que não vai poder competir com as propostas mais altas que Depay pode receber.

Uma dessas propostas foi feita pelo Corinthians, que, segundo apurou a Gazeta Esportiva, utilizaria a quantia reservada pela patrocinadora Esportes da Sorte, como firmado no acordo, além de outro valor que será assumido pelo clube, para contratar o jogador.

Apesar de não ser titular absoluto, Memphis Depay terminou a última temporada com nove gols e duas assistências, em 31 jogos pelo Atlético de Madrid. O atacante ainda disputou a última edição da Eurocopa com a seleção da Holanda, sendo titular em toda campanha, até a semifinal, com uma bola na rede e um passe para gol.