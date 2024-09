Após três reforços, torcedores veem janela de transferências do Palmeiras como positiva

A segunda janela de transferências do ano se encerrou na última segunda-feira. O Palmeiras trouxe três jogadores ao seu elenco, todos anunciados antes da abertura da janela, que se estendeu do dia 10 de julho a 2 de setembro.

Seguindo a postura adotada pela gestão da presidente Leila Pereira, o clube fez movimentações pontuais e contratou: os meias Mauricio e Felipe Anderson, além do lateral direito Agustín Giay. Mauricio e Giay têm vínculos até 2029. Já Felipe assinou até o fim de 2027.

A Gazeta Esportiva realizou uma enquete com torcedores do Palmeiras e questionou como os alviverdes avaliam o saldo da janela palmeirense.

A maioria da torcida crê que o mercado do clube foi positivo. Foram 71 votos na opção 'bom' (41,7%), 67 para 'médio' (39,4%) e apenas 32 votos em 'ruim' (18,8%).

Com a janela de transferências já fechada, o Palmeiras não pode mais contratar jogadores que estiverem vinculados a outros times. O Alviverde ainda pode trazer atletas livres no mercado, mas a tendência é que isso não ocorra.

O Verdão até tentava viabilizar a contratação do atacante Gabigol, que está perto do fim de contrato com o Flamengo e ainda não renovou. A ideia da diretoria chefiada por Leila era que o jogador assinasse um pré-contrato, mas ele não respondeu à oferta enviada pelo Palmeiras, que retirou o convite. Não está descartado, porém, que a equipe retome a negociação caso o centroavante fique livre.

Dentre os reforços, Mauricio já era um desejo antigo do Palmeiras e tem sido utilizado com frequência na equipe. Ele desbancou até mesmo Raphael Veiga, titular absoluto. O meia foi titular nos últimos dois jogos e soma 11 partidas no clube, além de três gols.

Felipe Anderson teve um começo discreto, mas tem conquistado seu espaço na equipe. Camisa 9, o ex-atleta da Lazio disputou 12 jogos e marcou um gol. Por último, Giay é o que tem sido menos aproveitado. O jogador, de 20 anos, que veio do San Lorenzo, disputou seis jogos, sendo cinco deles como titular.