Adryelson vê mental fortalecido em volta ao Botafogo e admite frustração no Lyon

Nesta quarta-feira, o zagueiro Adryelson foi apresentado pelo Botafogo para iniciar a sua segunda passagem. O defensor chega por empréstimo do Lyon, outro clube de John Textor, até o fim desta temporada.

Em 2023, o defensor teve um bom desempenho, especialmente no primeiro turno do Brasileirão, mas caiu no decorrer da competição, assim como o time. O jogador destacou a importância de fortalecer o mental para evitar que isso se repita.

"O Adryelson agora está com a mentalidade muito mais forte do que antes. Trabalhei bastante isso porque a gente sabe o que aconteceu no ano passado e hoje a mentalidade está muito mais forte e tranquila", comentou.

Com a ida para o Lyon, Adryelson perdeu em minutagem e por isso a decisão de voltar ao Botafogo. O defensor admitiu a frustração pela passagem no time francês.

"Não somente pela questão financeira, mas foi em busca de uma oportunidade na Europa, um grande clube como o Lyon. Claro que é frustrante para um jogador onde terminarmos um campeonato com uma campanha muito grande e pelo trabalho que eu fiz com os meus companheiros, chegar num clube e não ter a oportunidade que eu deveria ter. Voltei em busca de mais oportunidade para mostrar o meu trabalho e estou à disposição do treinador, finalizou.

Nesta janela de transferências, o Botafogo anunciou oito jogadores: o zagueiro Adryelson, os laterais Vitinho e Alex Telles, o volante Allan, os meias Thiago Almada e Mohamed El Arouch e os atacantes Matheus Martins e Igor Jesus.