Alcaraz vive noite apática e tomba na segunda rodada do US Open

Por boa parte da noite desta quinta-feira, Carlos Alcaraz jogou de maneira afobada, errática e sem um plano de jogo claro. Seu adversário, o holandês Botic Van de Zandschulp (#74 do mundo), diferentemente, foi consistente e implacável do começo ao fim. Ganhou os pontos mais importantes e protagonizou a maior zebra da chave masculina do US Open até agora. Por 6/1, 7/5 e 6/4, derrubou o vice-líder do ranking e avançou à terceira rodada em Nova York.

A derrota encerra uma série de 15 vitórias de Alcaraz em torneios do Grand Slam. O espanhol de 21 anos foi campeão de Roland Garros e Wimbledon em sequência antes do US Open. Para Van de Zandschulp, que vinha de vitória sobre Denis Shapovalov na primeira rodada, o resultado desta quinta é seu segundo triunfo na carreira sobre um top 5. A vitória anterior foi sobre o então #4 do mundo, Casper Ruud no Masters 1000 de Miami do ano passado.

Na terceira rodada, o holandês vai enfrentar o britânico Jack Draper, que bateu o argentino Facundo Díaz Acosta nesta quinta-feira por 6/4, 6/2 e 6/2.

Como aconteceu

Alcaraz teve dificuldades de encontrar uma maneira de ganhar pontos. Enquanto Van de Zandschulp se mostrava consistente e errando pouco, o espanhol oscilava entre momentos de passividade e agressividade excessiva. Além de não conseguir disparar nenhuma bola vencedora em todo o set, Carlitos foi somando erros e acabou quebrado duas vezes na parcial, que terminou em 6/1 para o holandês.

O campeão de Roland Garros e Wimbledon se queixou de não estar enxergando tão bem, e a situação ficou ainda mais preocupante quando, depois de mais um erro de direita, Alcaraz foi quebrado no terceiro game do segundo set. Carlitos, então, esboçou uma reação imediatamente e devolveu a quebra, empatando a parcial em 2/2. Ainda assim, seguia com problemas no serviço de Van de Zandschulp. A inconsistência do espanhol custou caro na reta final do set. Com o placar em 5/5, Alcaraz cometeu três erros seguidos, inclusive uma direita e uma dupla falta - e perdeu o serviço outra vez. O holandês, calmo e implacável, confirmou seu saque, fez 7/5 e abriu 2 sets a 0.

Botic van de Zandschulp has built a two-set lead on Carlos Alcaraz 👀 pic.twitter.com/ellmXHQTUg -- US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Alcaraz foi ao banheiro antes do terceiro set, ms o jogo pouco mudou depois disso. No quinto game, depois de uma curtinha ruim e outra direita errada, o espanhol voltou a perder seu saque. Com 3/2 de frente, Van de Zandschulp só precisava confirmar seu saque até o fim da parcial para fechar o jogo, mas bobeou. Com uma dupla falta no sexto game, deixou o placar em 3/3.

Mais uma vez, porém, o espanhol não aproveitou a sobrevida. No nono game, fez outras escolhas ruins, subiu mal à rede e, com mais um par de erros não forçados, deu ao oponente a chance de sacar em 5/4. Desta vez, Botic não vacilou e completou a zebra.