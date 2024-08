Velório de Izquierdo tem multidão, aplausos e camisas rivais na porta; veja

O velório de Juan Izquierdo foi realizado nesta quinta-feira (28) na sede social do Nacional-URU e contou com milhares de torcedores, até mesmo do arquirrival Peñarol, que foram ao local para se despedir do jogador, que morreu na terça-feira (27).

O que aconteceu

Uma multidão de torcedores compareceu ao velório de Juan Izquierdo, que teve início 10h para familiares e amigos e abriu as portas à torcida entre 11h e 13h.

O choro e a comoção entre os presentes foram divididos com mensagens de força e cantos da torcida do Nacional que compareceu em peso e lotou as ruas do entorno da sede do clube.

"Nem a morte vai nos separar, mesmo no céu vou te apoiar", dizia um dos gritos dos torcedores.

Um torcedor do Peñarol pendurou uma camisa do seu time na entrada da sede do Nacional e foi bastante aplaudido pelos 'rivais', demonstrando bastante respeito e união no momento de dor.

"As cores nos dividem e a mesma paixão nos une", disse Alejandro, torcedor do Peñarol

O presidente do Nacional, Alejandro Balbi, e o capitão do time, Diego Polenta, estiveram à frente no momento em que o caixão foi retirado da sede, seguidos de amigos e familiares.

Rafinha, Michel Araújo, Wellington Rato, Giuliano Galoppo e Jonathan Calleri foram os jogadores do São Paulo que marcaram presença no velório.

Juan pode sentir muito orgulho dos pais que o criaram, da mulher que o encontrou muito jovem e dos filhos que deixa. Aprendemos a conhecer a família nestes dias. Nada além de gratidão e admiração pelos pais que ele deixa para trás neste momento

Alejandro Balbi, em mensagem final no velório

