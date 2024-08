Tironi critica torcida do Galo por cantar em minuto de silêncio a Izquierdo

Eduardo Tironi criticou no UOL News Esporte desta quinta-feira (29) a torcida do Atlético-MG por ter cantado durante o minuto de silêncio em respeito à memória de Juan Izquierdo antes do jogo com o São Paulo.

Tironi esteve no MorumBis, no duelo válido pela Copa do Brasil, e acompanhou as homenagens ao defensor uruguaio.

Evidentemente, o jogo de ontem foi marcado por homenagens ao Izquierdo. A torcida do São Paulo colocou uma fumaça azul também para receber o time, além da tradicional vermelha, preta e branca na entrada do estádio, e todos os jogadores usaram o nome do Izquierdo na camisa.

Uma nota infeliz, bem triste, bem mal educada e bem pouco respeitosa. Teve um minuto de silêncio, eu sei que no Brasil ninguém respeita o minuto de silêncio porque banalizaram, mas eu acho que ontem era um caso muito especial; eu estava no Morumbi e no minuto de silêncio a torcida do São Paulo simplesmente se calou e depois teve um pouco de aplauso, mas a torcida do Galo que estava presente em nenhum momento fez a menor menção de parar de cantar, ficou cantando o tempo todo durante o minuto de silêncio. É no mínimo mal educado e desrespeitoso o que fez ali a torcida do Galo, que fez uma linda festa com a vitória, mas nessa hora aí foi realmente muito triste. Eduardo Tironi

