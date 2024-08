Seleção Brasileira feminina estreia com empate no golbal e vitória no vôlei sentado nas Paralimpíadas

Na manhã desta quinta-feira, o Brasil estreou em duas modalidades femininas nas Paralimpíadas. No golbol, a equipe nacional empatou em 3 a 3 com a Turquia, atuais bicampeãs paralímpicas. Enquanto no vôlei sentado, venceu a Ruanda com tranquilidade por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/10 e 25/7.

Golbol

GOALBALL BRASILEIRO NO DETALHE! ??? Na estreia em #Paris2024, a seleção brasileira feminina empatou com a Turquia pelo placar de 3×3. Amanhã nossas meninas já voltam à quadra para sua segunda partida nos #JogosParalímpicos, contra a equipe de Israel, às 5h30. ?? Mas fica... pic.twitter.com/1jqmi7ICF5 ? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 29, 2024

Em seu primeiro jogo no Grupo C, o Brasil teve um bom desempenho e ficou próximo de ganhar a partida contra as atuais medalhistas de ouro, mas sofreu o empate já nos minutos finais.

Com o resultado, ambas as equipes somam um ponto na competição. China e Israel completam a chave, mas ainda não estrearam no torneio.

A Seleção Brasileira feminina de golbol volta à quadra nesta sexta-feira, às 5h30 (de Brasília), diante de Israel, pela segunda rodada da fase de grupos.

No duelo entre Brasil e Turquia, o primeiro tempo foi bastante agitado. Com apenas sete segundos de jogo, as brasileiras saíram na frente com um gol anotado por Moniza Lima. Porém, não demorou muito e as turcas reverteram o placar. Antes do fim, o país sul-americano chegou ao empate, novamente com Moniza, e deixou tudo igual para o intervalo.

Na etapa final, o confronto teve menos gols e a Seleção Brasileira esteve à frente do placar na maior parte do tempo. A equipe nacional fez o 3 a 2 em 44 segundos, com gol de Jessica Vitorino, e segurou o resultado por um grande período. Porém, faltando 1min53s para o fim do jogo, a Turquia empatou a partida.

Vôlei sentado

VITÓRIA BRASILEIRA! ?? A seleção feminina de vôlei sentado estreou nos #JogosParalímpicos de #Paris2024 e venceu bem! ?? 3×0 ??

Sets com as parciais de 25 a 13, 25 a 10 e 25 a 7. Arrasaram, meninas! Já estamos ansiosos para o próximo jogo, que será no sábado, às 15h, contra... pic.twitter.com/cL1mPecHA4 ? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 29, 2024

Já no vôlei sentado, o Brasil não teve dificuldades para vencer a Ruanda por 3 sets a 0 pela primeira rodada da fase de grupos das Paralimpíadas.

Com o triunfo, a Seleção Brasileira lidera a chave B do torneio. As outras equipes do grupo, Canadá e Eslovênia, ainda não jogaram na competição.

O Brasil disputa a segunda rodada dos Jogos Paralímpicos neste sábado, às 15h (de Brasília), contra a Eslovênia.

Os sets foram de amplo domínio da Seleção Brasileira. O primeiro foi o mais disputado e ainda teve uma grande vantagem a favor do país sul-americano, finalizando em 25 a 13.

No segundo e terceiro set, o Brasil manteve o ritmo imposto e garantiu a vitória com parciais de 25/10 e 25/7, respectivamente.