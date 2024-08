'São Paulo não jogou traumatizado', avalia Bodão sobre morte de Izquierdo

No Fim de Papo desta quarta (28), o comentarista Marco Antônio Rodrigues disse que é difícil medir o quanto a morte de Juan Izquierdo impactou a atuação do São Paulo na derrota para o Atlético-MG, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Bodão acredita que o São Paulo foi melhor que o Galo até mesmo emocionalmente no primeiro momento. O comentarista entende que o grande erro da equipe foi não tentar alternativas diferentes na segunda etapa, quando Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, promoveu apenas uma substituição na equipe.

Acho difícil mensurar isso [emocional impactado do São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo teve bastante intensidade, atacou o tempo todo. Não jogou parado, não jogou traumatizado. A questão emocional é muito provável que existiu, mas, no primeiro tempo, o São Paulo teve mais desenvoltura emocional e física - o que não aconteceu no final. O que fica mais claro, para mim, é um cansaço. Faltou mexer no time no segundo tempo, criar alternativas. Você mexe no time, você não põe só mais fôlego, mas muda a característica do jogo.

Marco Antônio Rodrigues

Epidemia no Flamengo? Alicia Klein vê cenário preocupante com lesões

Alicia ressaltou que este tipo de lesão em grande quantidade pode ser um sintoma de outro problema, como sobrecarga de treinamentos ou decisões equivocadas do departamento de fisiologia, por exemplo. Na opinião da colunista, casos como o da lesão de Gabigol são mais preocupantes, já que o atacante é reserva - ou seja, não tem excesso de esforço nos jogos. Michael e De La Cruz deixaram o campo contra o Bahia sentindo dores.

Cadê Zubeldía no São Paulo? Bodão diz que treinador fez falta contra o Galo

O comentarista entende que Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, errou ao mexer apenas uma vez no time durante toda a partida. Bodão criticou o treinador argentino por estar suspenso tantas vezes e não melhorar o comportamento à beira do campo.

'Flamengo se garantiu, não dá para ser sommelier de vitória', diz Alicia

Na opinião de Alicia, o torcedor do Flamengo deve se preocupar mais com as vitórias chegando do que com o desempenho do time. A jornalista entende que é difícil cobrar uma boa performance em uma longa sequência de jogos.

