Santos x Ponte Preta: informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

Nesta sexta-feira, o Santos recebe a Ponte Preta em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe mira uma recuperação. A equipe venceu apenas um dos últimos seis jogos e está pressionada. O clube está na segunda colocação, com 39 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com Julio Furch. O atacante será poupado para se recuperar de dores no ombro. Assim, Wendel Silva deve ser titular mais uma vez. Outro desfalque é Escobar. O lateral esquerdo foi expulso no empate de 0 a 0 com o Amazonas.

Além deles, Jair também não deve ir para o jogo. O zagueiro, que tem uma proposta do Porto, não treinou nesta quinta-feira.

Em compensação, Carille volta a contar com os laterais direitos JP Chermont e Hayner e o atacante Pedrinho. Os três cumpriram suspensão na última rodada. Willian Bigode, recuperado de dores no joelho, também está de volta.

Do outro lado, a Ponte Preta também vive momento complicado. São quatro embates sem vencer, com dois empates e duas derrotas. A equipe está em 13º lugar, com 28 pontos.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X PONTE PRETA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 30 de agosto de 2024, sexta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio-DF



Assistentes: Lehi Sousa Silva-DF e Lucas Costa Modesto-DF



VAR: Adriano De Assis Miranda-SP

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Basso e Souza; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme



Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor, Mateus Silva, Sergio Raphael e Gabriel Patrón; Castro e Emerson Santos; Everton, Elvis e Gabriel Novaes; Jeh



Técnico: Nelsinho Baptista.