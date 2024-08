Ryan se aproxima do alambrado e conversa com torcedores após derrota do Corinthians em Caxias

Logo após a derrota do Corinthians para o Juventude, nesta quinta-feira, o volante Ryan se aproximou do alambrado do estádio Alfredo Jaconi e conversou com torcedores do Timão, irritados com mais um revés na temporada.

Em vídeo registrado pelo perfil Universo do Povo, é possível ver alguns torcedores externando suas insatisfações para o jovem, que sequer entrou saiu do banco de reservas em Caxias do Sul. "Fala para o pessoal acordar lá", "é hora de mudar a situação" e "joga com raça", foram alguns avisos dos corintianos que estavam próximos do alambrado.

Ryan foi o único jogador do Corinthians que conversou com os torcedores após a partida. Depois de ouvir as contestações, o garoto se dirigiu ao vestiário para se reunir com o grupo. O atleta foi revelado nas categorias de base e possui forte identificação com o clube.

Escutou! ??? Após término da partida, volante Ryan foi até a torcida do Timão para escutar a Fiel. Confira: ? Universo do Povo pic.twitter.com/fKxaKap8YR ? Central do Timão (@centraldotimao) August 30, 2024

Com o revés por 2 a 1 para o Juventude, um simples empate na volta elimina o Corinthians da Copa do Brasil. Vitória do Timão por um gol de diferença leva o confronto para as penalidades máximas, enquanto triunfo por dois ou mais tentos garante a classificação alvinegra.

No próximo compromisso, o Corinthians recebe o Flamengo, no domingo, às 16 horas (de Brasília), pelo Brasileirão.

Já na volta das quartas da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude na Neo Química Arena no dia 11 de setembro (quarta-feira), às 21 horas.