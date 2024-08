Rogério Ceni vê superioridade do Bahia na derrota diante do Flamengo pela Copa do Brasil

O Bahia perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. Depois do jogo, o técnico Rogério Ceni destacou a superioridade da sua equipe na partida, mas admitiu problemas para finalizar as jogadas.

"Foi um time dominante que tem um pouco de dificuldade nas finalizações, mas que constrói desde trás. O Flamengo praticamente não conseguiu sair jogando, rifou quase todas as bolas. Se defendeu, é um time compacto que se defende bem. Não teve oportunidades de gol, não lembro de nenhuma defesa de Marcos Felipe. Nós tivemos controle do jogo, mas, mais uma vez, não tivemos a capacidade de decidir o jogo ao nosso favor", disse Rogério Ceni.

De acordo com dados do Sofascore, o Bahia finalizou 17 vezes ao longo da partida, mas acertou o alvo em apenas três oportunidades. Por outro lado, o Flamengo terminou o jogo com sete chutes e somente um deles no alvo que resultou no gol da vitória, marcado por Bruno Henrique.

"O Matheus Cunha foi bem nas que precisou intervir, outras talvez não escolhemos a jogada certa para definir. Mas o pior é o Flamengo, que não teve nenhuma. Nós ainda tivemos algumas poucas, controle de jogo. Eles não tiveram e saíram vencedores novamente", analisou.

Com o resultado, o Bahia precisa vencer o segundo jogo por dois gols de diferença para conquistar a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo pode jogar pelo empate para avançar.

A partida de volta acontece no dia 12 de setembro, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

"Eu sei que com o resultado é muito difícil falar, eu acho que temos jogo pela frente. Já fizemos um jogo no Maracanã que na minha opinião fomos melhores, fizemos um jogo hoje no qual fomos melhores. Vamos continuar jogando, sendo melhores, o que não é fácil contra o Flamengo, mas acho que está em aberto. Não é porque foi 1 a 0 aqui que acabou", projetou Rogério Ceni.

Antes disso, o Bahia volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. O Tricolor ocupa a 6ª posição, com 39 pontos, enquanto o Bragantino é o 15º colocado, com 27 tentos.