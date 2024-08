Richard Ríos, do Palmeiras, é convocado pela Colômbia para as Eliminatórias; veja lista

A Colômbia do técnico Néstor Lorenzo anunciou nesta quinta-feira os 26 atletas convocados para as Eliminatórias da Copa. A lista divulgada pela Federação Colombiana tem Richard Ríos, volante do Palmeiras, e mais quatro jogadores do futebol brasileiro.

São eles: o lateral Santiago Arias, do Bahia, o meia Jhon Arias, do Fluminense, e Borré, atacante do Internacional. O meia James Rodríguez, ex-São Paulo e atualmente no Rayo Vallecano, da Espanha, também foi chamado.

? ¡??? ????? ????????, ????? ????????! ? Ellos son los 26 convocados por el D.T. Néstor Lorenzo para las Fechas 7 y 8 de estas ??????????????? a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ????? ? https://t.co/BT7TomcCEh... pic.twitter.com/InaWECf1WV ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2024

Segundo informações divulgadas pela federação, os jogadores irão se apresentar à delegação a partir deste sábado, 31 de agosto, e ficarão concentrados em Barranquilla até dia 4 de setembro.

O Palmeiras, todavia, joga no dia 1º de setembro, no domingo. Sendo assim, Ríos deve se apresentar com alguns dias de atraso. O Alviverde encara o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A Colômbia irá disputar dois jogos das Eliminatórias nesta Data Fifa. No dia 6, o time visita o Peru, em Lima, a partir das 22h30, pela sétima rodada do torneio. Em seguida, recebe a Argentina no dia 10, às 17h30, em uma revanche por conta do revés na final da Copa América.

A seleção colombiana está na terceira posição da tabela das Eliminatórias, com 12 pontos ganhos. A equipe ainda não perdeu na competição e soma três vitórias e três empates.

Veja abaixo os convocados da Colômbia: