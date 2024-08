Ramón vê 'pior tempo' do Corinthians e projeta melhora contra o Flamengo

O técnico Ramón Díaz disse que o Corinthians teve o pior primeiro tempo sob seu comando na derrota por 2 a 1 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O pior primeiro tempo que tivemos. Não jogamos bem no tático, na posse, no ataque. Por isso mudamos. No melhor momento nosso, converteram um gol meio difícil de analisar, pelo rebote. Uma jogada não muito clara. Não estivemos bem defensivamente e vamos corrigir Ramón Díaz, em entrevista coletiva

O que aconteceu

O Corinthians foi para o intervalo com 0 a 0, mas sofreu e foi salvo por Hugo Souza na etapa inicial.

O Timão voltou melhor com as substituições, mas levou dois gols do Juventude. Gustavo Henrique descontou no fim.

Ramón quer um time bem superior no domingo, contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

O Corinthians terá força máxima após poupar parte dos jogadores na Copa do Brasil. A prioridade é fugir da zona do rebaixamento.

Veja outras respostas de Ramón e Emiliano Díaz

Emiliano Díaz, sobre Yuri Alberto

"Poupar jogador não é fácil. Mas criamos muitas situações. Yuri é um profissional, tem 16 gols, não são dois. Vai retomar confiança, acreditamos nele. Goleador passa por momentos difíceis, todos são assim. Vamos trabalhar, acreditar nele, dar moral. Os gols virão. Não foi um jogo bom hoje, ele sabe disso, mas poupar é assim. A eliminatória está aberta e acreditamos no Yuri e em todos os atacantes".

Ramón Díaz, sobre a volta:

"Não jogamos bem. A pressão existe, não há tanto tempo de recuperação. Temos um final, que é o mais importante. Mas esse gol nos dá confiança para recuperar em casa. Já recuperamos em outras situações e temos 90 minutos. Vamos nos recuperar rápido para nos preparar para uma grande final [contra o Flamengo]".

Time sentiu o primeiro gol, Ramón?

"Nos custou porque a equipe, no início do 1° tempo, pressionou bem. Ficamos 15 minutos com a sensação de que poderíamos chegar ao gol. Depois que tomamos o gol, a equipe não conseguiu ser mais intensa, até atacou, mas desordenadamente, não fomos claros na chegada. Tudo isso vai melhorar".

Emiliano Díaz, sobre os sinalizadores antes do segundo gol

"Ainda não conversamos, mas acho que foi uma desatenção nossa nos dois gols. No primeiro, foi uma série de erros que é difícil de analisar, mas não acho que tenha que ver com a torcida. É ao contrário, eles sempre estão com a gente e fazem festa, tem que nos motivar mais. Acho que não tem a ver uma coisa com outra".

Emiliano Díaz, sobre José Martínez e Héctor Hernández

"A gente está muito contente com os dois porque têm extrema qualidade e vão nos ajudar, era o primeiro jogo, não era nada fácil para eles e em um campo difícil. O Talles vai chegar bem, mas não quisemos arriscar porque a gente sabe que a prioridade é o Brasileirão. Hoje, não quisemos arriscar muito os titulares porque teremos uma final em três dias".