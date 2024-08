Rally do Sertões: veja os resultados da 6ª etapa e como está cada categoria

Do UOL*, em Formosa (GO)

A 6ª etapa do Rally do Sertões foi disputada nesta quinta-feira (29). Os pilotos de todas as categorias cumpriram o trajeto entre Luís Eduardo Magalhães (BA) e Formosa (GO). Os resultados ainda são extraoficiais e podem sofrer alterações.

O que aconteceu

Marcelo Gastaldi (BRA)/Cadu Sachs (BRA) venceram nos carros. A dupla terminou o percurso com 3h15min00s. Marcos Moraes (BRA)/Fabio Pedroso (BRA) e Lucas Moraes (BRA)/Kaique Bentivoglio (BRA) completaram o top-3.

O francês Adrien Metge levou a melhor nas motos com tempo de 3h09min25s. Mason Klein (EUA) e Gabriel Soares (BRA) ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Zé Helio (BRA)/Júlio Cesar Zavatti (BRA) venceram na UTV com tempo de 03h09min17s. Bruno Varela (BRA)/Ari Fiuza (BRA) e Denisio do Nascimento (BRA)/Gunnar Dums (BRA) fecharam o top-3.

Veja o top-3 geral de cada categoria

Carros

Lucas Moraes (BRA)/Kaique Bentivoglio (BRA) - 18h17min10s74 Marcelo Gastaldi (BRA)/Cadu Sachs (BRA) - 18h30min24s78 Marcos Moraes (BRA)/Fabio Pedroso (BRA) - 18h42min0s83

Motos

Adrien Metge (FRA) - 21h55min53s72 Mason Klein (EUA) - 22h16min14s97 Gabriel Soares (BRA) - 22h27min11s61

UVT

Denísio do Nascimento (BRA)/Gunnar Dums (BRA) - 22h32min43s24 Bruno Varela (BRA)/Ari Fiuza (BRA) - 22h33min26s28 Zé Helio (BRA)/Júlio Cesar Zavatti (BRA) - 22h49min17s12

*O repórter viaja a convite do Rally do Sertões