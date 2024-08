Próxima adversária do Santos, Ponte Preta ainda não venceu fora de casa na Série B

O Santos recebe a Ponte Preta nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B. Para este jogo, o Peixe se apega à campanha ruim da Macaca fora de casa na Segunda Divisão. De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerias), a equipe do interior paulista ainda não venceu longe de seus domínios na competição.

A Ponte Preta jogou longe de Campinas 12 vezes pela Série B e não conseguiu comemorar uma única vitória sequer. Foram cinco empates e sete derrotas, com apenas cinco gols marcados e 18 sofridos.

A má campanha fora de casa reflete na posição ruim da Ponte Preta na tabela. A Macaca ocupa a 13ª posição, com 28 pontos somados. Todas as sete vitórias foram conquistadas no Moisés Lucarelli, onde a equipe tem apenas duas derrotas. Como mandante, o time tem a oitava melhor campanha da Série B.

O treino do Peixão nesta manhã de quarta-feira. Foco na partida de sexta, contra a Ponte Preta, na Vila Viva Sorte. Pra cima deles! ?? pic.twitter.com/8GWEqa6yJv ? Santos FC (@SantosFC) August 28, 2024

Os números em casa, inclusive, são bem semelhantes aos do Santos na Vila Belmiro. O Peixe também tem sete vitórias e apenas dois reveses em seus domínios, ficando com a sétima melhor campanha em casa. No entanto, em seus três últimos compromissos como mandante, o Peixe oscilou e acumulou dois empates e uma derrota.

Apesar dos tropeços recente na Vila, o Santos busca voltar a vencer em casa e, de quebra, recuperar a liderança da Série B. O Alvinegro Praiano ocupa a segunda colocação, com 39 pontos conquistados, um a menos que o Novorizontino, atual líder da Segunda Divisão.