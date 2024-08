Por que o PSG tem o caminho mais perigoso na nova Champions

Os colunistas Allan Simon e Thiago Arantes destacaram na Live da Champions que o PSG tem o caminho mais perigoso na primeira fase da nova Liga dos Campeões, que contará com 36 clubes a partir desta temporada. Confira aqui todos os confrontos.

No novo formato por pontos corridos, os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas de final, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff. A primeira fase começa no dia 17 de setembro, uma terça-feira.

Allan Simon: 'PSG foi quem se deu mal'

PSG indiscutivelmente foi quem se deu mal: tem Manchester City em casa, o Bayern de Munique fora, Atlético de Madri, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona e Stuttgart. Isso é uma tabela terrível, o PSG tem time para se classificar, mas deram tudo que ele não queria pegar em termos de confronto. Vai ser uma chance de se complicar ou de fazer uma história linda e classificar no G-8.

Real Madrid tem uma tabela que o coloca como favorito, o Real e o City também, a situação poderia ser bem pior para eles. Eles se salvaram de confronto entre eles, já é o primeiro passo. Barcelona e Bayern de Munique, mais uma vez, vai acontecer. O Milan, que é um time do pote 2, apesar de pegar o Real fora, pegou uma tabela que dá condições de quem sabe furar a bolha, o Milan ficou com uma tabela interessante. Allan Simon

Thiago Arantes: 'PSG pegou quatro rivais difíceis'

Olhando a tabela, o PSG é quem tem realmente o caminho mais difícil porque ele tem quatro rivais que poderiam estar no pote 1: City, Bayern, Atlético de Madri e Arsenal. São quatro rivais de nível, que se eu falar pra você que os quatro times vão acabar entre os oito primeiros, você vai dizer com tranquilidade que podem sim. Thiago Arantes

