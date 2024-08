Palmeiras lucra R$ 2 milhões com venda de ex-zagueiro do clube a time israelense; entenda

Ex-zagueiro do Palmeiras, Pedrão foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Maccabi Haifa, time da primeira divisão de Israel. O jogador, que estava no Portimonense, de Portugal, assinou por três anos com o clube israelense e renderá uma bolada ao Alviverde.

Formado nas categorias de base do Água Santa, o defensor passou pela base do Palmeiras e chegou a treinar entre os profissionais, mas nunca atuou pela equipe principal do Verdão. Sem espaço no time, ele foi emprestado ao América-MG, ao Athletico-PR e ao Nacional, da Portugal.

Em 2021, o Palmeiras vendeu o atleta de forma definitiva à equipe portuguesa. O Verdão negociou o jogador por 600 mil euros (R$ 3,6 milhões na cotação da época). O time ainda manteve um percentual dos direitos do zagueiro.

Por esse motivo, o Alviverde lucrou quando Pedrão foi vendido pelo Nacional ao Portimonense e receberá uma outra quantia com a negociação ao Maccabi Haifa. O Palmeiras detinha 25% dos direitos do jogador e, portanto, arrecadou pouco mais de R$ 2 milhões com sua venda ao time israelense.

O zagueiro de 27 anos chega ao Maccabi com a expectativa de disputar a Liga dos Campeões. Ele comemorou sua ida ao novo clube, que, assim como o Palmeiras, ostenta as cores verde e branco.

"Muito feliz por essa nova oportunidade e desafio. Deixo o Portimonense pela porta da frente e agora estou pronto para iniciar minha trajetória no Maccabi Haifa. Estou muito animado para estrear e voltar a vestir o verde e branco dentro de campo", afirmou.

Há mais de cinco temporadas na Europa, Pedrão diz que pretende retornar ao Brasil no futuro. Pelo Portimonense, o jogador disputou 99 partidas oficiais, com cinco gols e duas assistências.

"Estou há um tempo fora do Brasil, a adaptação tem sido muito boa. Claro, a saudade da família aperta às vezes, mas hoje eu sei lidar muito bem com isso. Sigo acompanhando os times que passei, Palmeiras, Athletico, Água Santa, mas o fuso horário complica um pouco as coisas. Penso sim em voltar ao Brasil, mas pretendo ficar mais um tempinho na Europa", concluiu.