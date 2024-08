Palmeiras alcança marca de 100 jogos pelo Brasileiro feminino A1; veja retrospecto da equipe no torneio

A equipe feminina do Palmeiras atingiu a marca de 100 jogos pelo Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 na última quarta-feira. Na ocasião, a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro, mas avançou às semifinais do Brasileiro.

Como mandante no Estádio Jayme Cintra, as Palestrinas abriram o placar aos dois minutos com Lais Estevam e ampliou aos dez com Bruna Calderan. Na segunda etapa, a equipe palmeirense tomou um susto e viu o Cruzeiro chegar ao empate com Luana e Gi Oliveira. Porém, o Palmeiras avançou já que tinha construído a vantagem por 2 a 1 no jogo de ida.

?Desde que disputam a primeira divisão do torneio nacional, as Palestrinas sempre avançaram à fase eliminatória da competição. Em 2020, o Verdão chegou até a semifinal, mas acabou eliminado pelo Corinthians. No ano seguinte, foi até a final e acabou com o vice-campeonato, novamente diante do Alvinegro.

Em 2022, as Palestrinas acabaram caindo na semifinal em duelo contra o Timão. Já no último ano teve a queda mais precoce e foi eliminado pelo São Paulo, nas quartas de final.

O Palmeiras retomou as atividades do time feminino em 2019, em parceria com Vinhedo. Desde então, conquistou quatro títulos: uma Copa Libertadores (2022), duas Copas Paulista (2019 e 2021) e um Campeonato Paulista (2022). Neste ano, além do Brasileiro, a equipe ainda disputa o Campeonato Paulista.

As Palestrinas disputam a semifinal do Brasileiro contra o Corinthians neste domingo. Local e horário ainda serão definidos pela CBF.