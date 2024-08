Melo e Matos estreiam com vitória na chave de duplas do Aberto dos Estados Unidos

Marcelo Melo e Rafael Matos estrearam com vitória na chave de duplas do Aberto dos Estados Unidos. Os brasileiros derrotaram os espanhóis Pablo Carreno Busta e Sergio Martos Gornes nesta quinta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 29 minutos.

"Tivemos uma boa vitória hoje, uma dupla perigosa. Apesar de não estarem acostumados a jogar juntos, era um jogo chato para nós. E começamos analisando muito a maneira como estavam jogando e, depois, conseguimos dominar bem o jogo e aproveitar as chances que a gente teve", explicou Marcelo Melo.

"É uma estreia de Grand Slam. Normalmente é mais difícil um pouco, controlar a ansiedade. Independentemente da quantidade de vezes que jogamos. Mas foi bom porque conseguimos controlar e terminar jogando melhor do que começamos. Isso é importante em um Grand Slam", completou.

Melo e Matos jogaram juntos pela oitava vez desde que iniciaram a parceria, em maio de 2024. A dupla foi finalista no ATP 500 de Washington e campeã no ATP 250 de Stuttgart.

Ainda nesta quinta-feira, também pela estreia na chave de duplas, Thiago Wild e o russo Pavel Kotov foram eliminados. Os atletas perderam do espanhol Roberto Carballés Baena e do argentino Federico Coria por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.