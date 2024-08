Hugo Moura celebra vitória de virada contra Athletico-PR, mas cobra atenção da equipe

Nesta quinta-feira, em São Januário, o Vasco venceu o Athletico-PR e saiu na frente pelas quartas de final da Copa do Brasil. Assim como aconteceu na segunda-feira, pela Série A, os cruzmaltinos chegaram ao triunfo de virada.

O gol da vitória do Vasco veio com Hugo Moura. O volante, ex-Athletico, celebrou o resultado, mas cobrou atenção da equipe durante os jogos.

"A gente tem que parar de ficar correndo atrás do resultado. A gente sabe que é forte aqui, mas um dia não conseguiremos reverter. Temos que trabalhar para ter mais atenção nos próximos jogos. Não tem nada definido. Vamos pensar agora no Campeonato Brasileiro. Depois voltamos a pensar na Copa do Brasil. Vamos descansar um pouco porque domingo tem mais um jogo", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

O confronto de volta entre Vasco e Atlético será no dia 11 de setembro, em Curitiba. Os cruzmaltinos jogam pelo empate para seguir na Copa do Brasil. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Vasco volta a campo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca visita o Vitória, no Barradão, às 18h30 (de Brasília).