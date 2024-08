Nova Champions tem 'fase de liga', 36 clubes e sorteio virtual; entenda

A Uefa deu o pontapé inicial no novo formato da Champions League nesta quinta-feira (29) ao realizar o sorteio da "fase de liga" da competição, que agora conta com 36 clubes.

O que aconteceu

A Champions contará com 36 clubes e primeira fase por pontos corridos. A fase de grupos foi substituída por uma classificação geral, onde todos os clubes disputam oito jogos, sendo quatro em casa e quatro fora.

Todos os confrontos da primeira fase foram definidos com auxílio de inteligência artificial. O ex-goleiro Buffon sorteou as bolinhas com o primeiro clube, e Cristiano Ronaldo foi o responsável por apertar um botão que "ativava" o software da empresa Aelive e definia todos os adversários do time em questão.

O regulamento impediu embates entre times de mesmo país na fase de liga. Além disso, uma equipe poderia encarar até dois oponentes de uma mesma nação.

Ao final das oito rodadas, os oito primeiros colocados avançam para as oitavas de final e os times entre nono e 24º disputam um playoff. As oito vagas restantes para o mata-mata serão definidas em jogos de ida de volta.

Já os times entre 25º e 36º estão eliminados, assim como os perdedores da fase de playoff. Os times não tem mais o direito de "mirar" para a Liga Europa após queda na Champions. Até a temporada passada, os terceiros colocados de seus grupos na Liga dos Campeões eram realocados na outra competição da Uefa.

Mudança no formato possibilita embates entre os principais clubes europeus ainda no início da competição. O sorteio realizado nesta quinta-feira (29) por exemplo, garantiu jogos como Manchester City x PSG e Real Madrid x Liverpool.

A fase mata-mata permanece igual, assim como a final em jogo único e campo neutro. Oitavas, quartas e semifinais acontecem em jogos de ida e volta.

As datas da nova Champions League

Fase de pontos corridos: 17 de setembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025

Playoff: 11/12 e 18/19 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 4/5 e 11/12 de março de 2025

Quartas de final: 8/9 e 15/16 de abril de 2025

Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025