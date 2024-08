Programa põe jovens brasileiros dentro de clube da elite italiana; entenda

Três jovens brasileiros terão, por meio da startup Footbao, a chance de passar uma semana nas dependências do Lecce, clube que disputa a 1ª divisão do Campeonato Italiano.

Experiência única

A iniciativa é uma parceria entre a empresa e o time europeu, que conta com craques como o atacante Rebic, da Croácia, em seu elenco.

Jovens de 16 a 18 anos (que não sejam profissionais) podem se inscrever por meio do aplicativo da Footbao. O prazo vai até o dia 15 de setembro.

Os interessados precisam enviar um vídeo na plataforma de até 5 minutos mostrando suas habilidades no futebol. Os conteúdos passarão por avaliação interna a partir da segunda quinzena do mês.

Os responsáveis da startup vão eleger os 20 melhores talentos e estabelecer uma votação popular. A partir daí, os três ganhadores serão conhecidos e viajarão para a Itália com todas as despesas pagas.

O trio ficará por uma semana nas dependências do Lecce, realizando atividades práticas e teóricas relacionadas ao futebol italiano — sem qualquer propósito de seleção.